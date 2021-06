Comment faire du CBD ?

Beaucoup de gens connaissent l’huile de cannabis comme un extrait de cannabis ayant un effet bénéfique, donc une image positive. Pourtant, le produit naturel n’est pratiquement nulle part légal pour être obtenu. Heureusement, il est permis de fabriquer l’huile vous-même. Avec un cannolateur, cela ne pose aucun problème.

En seulement deux heures et en quelques étapes, l’appareil produit de l’huile de cannabis pure, après quoi vous pouvez la diluer avec de l’huile d’olive ou de graines de chanvre selon vos besoins. Le tutoriel ci-dessous vous montre comment fabriquer de l’huile de cannabis avec un cannolateur.

L’huile de cannabis n’a jamais été aussi facile qu’avec le Cannolator de « Medi-Wet Foundation » ! Vous pouvez désormais fabriquer votre propre huile de THC, huile de cannabis ou huile de cannabis sans effort. Cet appareil vous permet de fabriquer vous-même de l’huile. En la fabriquant vous-même, vous déterminez la force et la composition de votre propre huile de cannabis !

Sécurité

N’oubliez pas que fabriquer soi-même des extraits de cannabis peut être très dangereux. Les vapeurs sont dangereuses pour le feu, dangereux à inhaler et peut même causer des lésions oculaires. Non seulement les personnes qui fabriquent un extrait peuvent en souffrir, mais aussi les voisins, par exemple. En partie pour ces raisons, il est interdit par la loi de fabriquer soi-même des extraits de cannabis.

Il est toujours plus sûr d’acheter une bouteille d’huile de CBD dans un magasin (en ligne) auprès d’une entreprise réputée. Les personnes qui ne connaissent pas les bonnes précautions ne devraient pas essayer de faire elles-mêmes des extraits. Si vous décidez de faire un extrait malgré tous les risques, utilisez au moins le bon solvant.

Pour fabriquer de l’huile de cannabis, vous avez besoin d’un chauffe-biberon et d’alcool en plus d’un cannolateur. L’huile maison peut être conservée pendant un an à température ambiante facilement et encore plus longtemps au réfrigérateur.

Le cannolateur peut être commandé en ligne dans différents magasins. Google est votre meilleur ami. Rechercher « cannolator », pour une boutique en ligne avec des délais de livraison courts.

Contenu de l’emballage Cannolator :

1 Cannolator Standard

2 tubes en verre de tubes d’extraction en verre borosilicate résistant aux chocs et à la chaleur

1 tasse à mesurer 250 ml

3 x 10 cc. Bouteilles de pipette

1 brosse de nettoyage extra longue

1 stylo de nettoyage pratique personnalisé pour vider les tubes d’extraction.

1 thermomètre pour surveiller la température.

1 dossier d’instructions

Veuillez noter qu’il n’y a pas de chauffe-biberon ni d’alcool dans l’emballage cannolateur, vous devez le retirer vous-même.