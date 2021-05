Comment charger cigarette électronique ?

A voir aussi : Avoir du succès sur un site de rencontre lesbienne : nos 5 astuces!

Il n’est pas rare de se retrouver sans batterie après l’appel du matin, d’envoyer des SMS et de surfer sur Internet. Pour une utilisation fréquente et même professionnelle du smartphone, l’autonomie standard ne suffit pas. La powerbank est la solution pour ne plus jamais connaître la panne de la batterie !

Qu’ est-ce que la batterie externe ?

La batterie externe portable vous permet de charger vos appareils électroniques où et quand vous le souhaitez. Son principal avantage : il ne nécessite pas de source d’alimentation, pas de prise. Branchez simplement le câble USB dans l’appareil et il se charge. Smartphone, tablette, MP3, appareil photo, cigarette électronique et même ordinateur portable, ce chargeur portable vous aidera dans n’importe quelle situation.

Quelle batterie externe dois-je acheter ?

Le choix d’une batterie de secours dépend de plusieurs critères : le type et la puissance de la batterie à charger Appareil, à l’aide de la banque d’alimentation… Pour acheter la batterie la plus appropriée à bon escient, posez-vous les bonnes questions.

C’ est quoi ça bon ?

Sur quel appareil ? : Pour choisir la batterie portable correcte, demandez d’abord ce que vous voulez utiliser. Prolongez la durée de vie de la batterie de votre téléphone ? Ou pour recharger votre tablette ? Selon l’appareil que vous souhaitez charger, votre choix de chargeur externe varie.

C’ est quoi ça bon ? : Alors demandez-vous comment vous allez utiliser cette batterie externe. Est-ce pour charger partiellement ou complètement votre appareil ?

Quel pouvoir ?

La puissance d’un chargeur externe est mesurée en milliampères par heure (mAh) : plus cet indicateur est élevé, plus la batterie sera puissante. Pour choisir la puissance, regardez d’abord la consommation de mAh de la batterie interne de l’appareil que vous voulez veulent facturer. Pour une utilisation optimale, la capacité de votre chargeur d’urgence et de votre appareil doit être suffisante.

Supposons que vous ayez un smartphone qui consomme 2000 mAh. Pour une charge complète, choisissez un chargeur externe d’une capacité de plus de 2000 mAh. Pour les charges partielles, vous serez plus susceptible de compter sur des performances inférieures ou égales. Cependant, soyez vigilant, car les chiffres indiqués sur les appareils sont souvent inexacts. Il est conseillé de toujours prendre une tendance à la hausse. Si la batterie externe est en votre possession, n’oubliez pas de la charger avant la première utilisation.

Simple, peu encombrant et portable, le PowerBank est la batterie de secours indispensable pour éviter les pannes.

