4 endroits à ne pas louper durant ses vacances à Dinard

Situé en Bretagne et plus précisément dans le département d’Ille-et-Vilaine, Dinard est l’une des stations balnéaires de la France. Elle connaît chaque année un afflux touristique compte tenu de ses sites et monuments exceptionnels. Voici 4 endroits à ne pas louper pendant vos prochaines vacances à Dinard.

Admirer la fabuleuse Villa Eugénie

La Villa Eugénie est une somptueuse demeure caractérisée par une anecdote plaisante. En effet, elle a été édifiée en 1868 par l’architecte Jean Pichot pour le roi Napoléon III et son épouse. Ces derniers devraient y résider le temps de la cérémonie d’inauguration de la saison balnéaire. Mais finalement, le couple n’y est jamais allé. Au fil du temps, la villa Eugénie a abrité la mairie, la bibliothèque municipale, le commissariat de la ville, une école, un musée… Alors, les touristes peuvent uniquement voir la villa Eugénie de l’extérieur. Il est impossible de voir l’intérieur de cet endroit exceptionnel Dinard, car les visites n’y sont pas permises.

Faire une promenade au parc Port-Breton

Situé en plein cœur de la cité balnéaire, le parc Port-Breton fait partie des sites touristiques incontournables de Dinard. Il s’étend sur une superficie d’environ 23 hectares et est propice à la pratique de nombreuses activités. Vous pouvez y faire du vélo, de la course à pied, divers jeux ou simplement vous promenez. Son cadre apaisant comporte une belle roseraie de plus de 2000 plants. Vous y trouverez aussi des animaux tels que les wallabies, des chèvres et chevrettes, des canards, des lamas, des ânes, biches, daims, des faisans… On y compte près de 40 espèces amicales. Profitez par ailleurs de la vue que ce petit coin verdoyant donne sur la mer pour admirer le mouvement les magnifiques vagues. Le parc Port-Breton est l’endroit parfait pour passer un après-midi magique en plein air.

Découvrir l’Église Anglicane Saint Bartholomew

Il est difficile de concevoir un séjour à Dinard sans visiter l’Église Anglicane Saint Bartholomew. Cette église a été bâtie sur les hauteurs de la ville dans les années 1870 où elle amorçait son développement. Que vous soyez fidèle croyant ou simple visiteur, ce monument religieux captive votre attention au premier regard. Elle est entourée d’un écrin de verdure qui lui donne un charme inouï. De plus, son décor intérieur exceptionnel la démarque des églises traditionnelles. Par exemple, les bancs sont garnis de magnifiques petits coussins de teintes variées. L’Église anglicane Saint Bartholomew a accueilli de nombreuses personnalités comme Winston Churchill, Oscar Wilde, Agatha Christie… Cela démontre toute sa notoriété.

Apprécier la statue d’Alfred Hitchcock

Sur l’initiative de Marius Mallet ancien maire de Dinard, une statue a été érigée en 2009 en l’honneur d’Alfred Hitchcock. Ce producteur de cinéma britannique décédé en 1980 est célèbre pour ses nombreuses réalisations comme le film « les oiseaux ». Vous aurez du plaisir à admirer ce chef-d’œuvre conçu en fer et parfaitement à l’effigie du cinéaste. La statue se situe sur la promenade des Alliés à proximité de la plage et est le refuge des mouettes.